Selon Matar Ba toujours, «le stade est presque terminé. Il n’y a rien à craindre pour cette belle inauguration qui aura lieu le 22 février à partir de 16 heures jusqu’à 22 heures peut-être. On a prévu un match entre les gloires africaines et celles du Sénégal pour ne pas se limiter à 2022. On aura aussi une bonne partie dédiée à la culture. Ce sera un moment important et privilégié pour le sport sénégalais », dit-il dans les Echos.