Ndiédieng: Un poste de santé flambant neuf pour la population de Thiakho Djigane

Le maire de la commune de Ndiédieng, Abdou Aziz Mbodji, a procédé, ce dimanche, à l’inauguration du poste de santé construit dans le village de Thiakho Djigane, dans le cadre d’un partenariat avec International Charity Organisation (ICO) pour un montant global de 100 millions de FCFA.

« Aujourd’hui, nous procédons à l’inauguration du poste de santé de Thiakho Djigane dont les travaux ont été lancé le 14 février 2023. L’infrastructure c’est sur le financement de l’ONG International Charity Organisation (ICO). Ils se sont engagés à accompagner la commune de Ndiédieng à travers la dotation d’un poste de santé clef en main composé d’une maternité, d’une médecine et de deux logement pour la sage femme et pour l’infirmier chef de poste accompagner d’équipement complet », a déclaré Abdou Aziz Mbodji.

Selon lui, le nouveau poste de santé devrait également permettre une plus grande accessibilité des populations aux structures sanitaires pour une meilleure prise en charge. « Le poste garantie la proximité et il va nous aider aussi à enlever un certaine nombre d’obstacles par rapport aux distances, par rapport à la disponibilité ou à la proximité des soins pour les populations. Donc, on élargi la carte sanitaire de Ndiédieng en passant de 3 à 4 postes de santé. C’est dire que c’est un apport extraordinaire (…). C’est une vraie aubaine, ce que l’ONG a fait pour la commune. On booste la carte sanitaire, le niveau de la santé et même le plateau sanitaire sera relevé », a ajouté Abdou Aziz Mbodji.

« Le maire de la commune nus avait sollicité, il y’a un an de cela pour l’obtention d’une case de santé. Dès qu’on a recu la demande, comme on a l’habitude de le faire, on s’est adressé à nos partenaires qui sont à l’extérieur, à notre siège aux Emirats Arabes Unies qui nous ont trouvé un partenaire qui a bien voulons nous financé ce poste de santé, « , a dit Aymirou Khouma, chargé du partenariat et de la communication de l’ICO soulignant que l’ONG opère au Sénégal depuis 2012 « dans le domaine du développement social ».