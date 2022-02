Burkina Faso / voici les premières images de l’ex-président Roch Kaboré après le putsch-(Photos)

L’ex-Président du Burkina Faso, Roch Kaboré est apparu pour la première fois, après le putsch du 23 janvier. Ses premières images viennent contredire toutes les rumeurs qui ont circulé sur son état de santé et sur sa mort, à la suite des photos d’un véhicule présidentiel criblé de balles. Roch Kaboré est bel et bien vivant. Il n’a pas été impliqué dans la fusillade qui a eu lieu dans la nuit du 23 janvier 2021 à son domicile privé. Tous les Burkinabè attendaient des preuves imagées de lui pour taire les rumeurs sur sa situation. Beaucoup croyaient qu’il lui était arrivé quelque chose de grave, vu l’état d’un véhicule de son cortège canardé par les mutins. Les impacts de balles sur le véhicule témoignaient de la violence de l’accrochage . Disparu depuis, Roch Kaboré alimentait toutes les discussions. Mort ou pas mort ? La visite de la délégation de la CEDEAO à Ouagadougou vient mettre fin à toutes les suspicions et commentaires. Roch Kaboré n’a ni été tué ni été blessé. Il est visiblement bien portant, mais forcement en résidence surveillée. L’ex-président du Faso apparait très serein devant les membres de la délégation de la CEDEAO. Sanglé dans son éternel « Faso Dan Fani », il a reçu la délégation dans son lieu de résidence. Les échanges ont porté sur sa situation depuis le coup d’Etat et sur une sortie de crise rapide. Roch Kaboré a rassuré la délégation et donné des recommandations. La CEDEAO quant à elle espère que sa résidence surveillée soit levée et qu’il jouisse de sa liberté de mouvement. Le Burkina Faso est suspendu de la CEDEAO et des instances de l’Union Africaine .

