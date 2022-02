Urgent: Un coup d’Etat en execution en Guinée-Bissau Bissau

C’est une exclusivité Kewoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, des rumeurs de bruits de bottes sont entendus dans la capitale guinéenne.

A en croire des sources guinéennes, des troubles sont notés à Bissau. Et on craint que des militaires seraient entrés en action pour renverser le président Umaro Sissoko Embalo.

A en croire des sources bien autorisée a Bissau le coup est déjà entériné et le président, son premier ministre et des ministres ont été arrêtés. Plus formelles des sources guinéennes ont affirmé à Kewoulo que c’est la mort présumée d’un général guinéen soupçonné d’animosité envers le président qui aurait tout déclenché.

Nous vous reviendrons…