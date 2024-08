HÉPATITE B : PLUS D’UN MILLION DE SÉNÉGALAIS PORTEURS DU VIRUS

La Journée mondiale contre l’hépatite est organisée tous les 28 juillet par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) coïncidant ainsi avec la date de l’anniversaire de Baruch Samuel Blumberg, Prix Nobel de médecine qui a découvert le virus de l’hépatite B et mis au point un test et un vaccin contre ce virus.

Contrairement aux autres pays du monde, cette année, le Sénégal a célébré cette journée de lutte contre les hépatites hier lundi 29 juillet 2024 dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Dans sa déclaration, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a révélé qu’au Sénégal, en 2023, plus d’un million de personnes sont des porteurs chroniques du virus de l’hépatite B et 360 000 du virus de l’hépatite C. Peu d’entre elles connaissent leur statut et un nombre encore insuffisant de malades sont pris en charge malgré les énormes efforts déployés par les autorités.

Profitant de l’occasion, le ministre a fait savoir que la lutte contre l’hépatite au Sénégal a connu des progrès considérables, sur le plan des résultats. Ce qui a fait baisser de manière drastique les taux de prévalence.

Dans cette dynamique, il a félicité la coordonnatrice du Programme national de lutte contre l’hépatite, la professeure Aminta Sall Diallo, pour les efforts consentis aboutissant à des résultats satisfaisants.

Pour réduire les infections liées aux hépatites et le taux de la mortalité lié à cette pathologie, Ibrahima Sy a souligné qu’un plan stratégique national a été élaboré. Un programme qui va jusqu’en 2030.

Face aux défis en termes de mobilisation de fonds et d’engagement communautaire, il appelle les autorités, les entreprises et les acteurs à apporter leur soutien au Programme national de lutte contre les hépatites et à renforcer davantage la communication.

La coordonnatrice dudit programme, quant à elle, se dit satisfaite des résultats obtenus dans la lutte contre les hépatites au Sénégal. Selon la professeure Aminta Sall Diallo, il n’y a pas de recrudescence de la maladie au Sénégal, qui est le premier pays au monde à avoir démontré qu’il existe un lien direct entre hépatite cirrhose et cancer du foie, et que 80 % du cancer du foie sont causés par l’hépatite B. Elle dit aussi avoir noté une baisse du taux de prévalence de l’hépatite au Sénégal.

Du côté de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette journée contre l’hépatite est venue à point nommé pour rappeler l’ampleur du fléau avec 1,4 million de décès enregistrés chaque année et des centaines de millions de personnes touchées par cette infection chronique.

Le représentant de l’OMS au Sénégal, Dr Jean-Marie Vianny Yameogo, venu prendre part de la rencontre, estime que le thème de cette année autour de l’hépatite – « Ne pas ignorer, agir maintenant » – montre l’urgence de mettre en place des politiques de prévention et de santé publique efficaces pour enrayer la progression de cette maladie et diminuer le cancer du foie appelé à devenir le cancer le plus meurtrier dans les prochaines décennies.

Dans ce sillage, il a affirmé que Sénégal est l’un des rares pays qui a plus de 50 ans d’expérience dans la lutte contre les hépatites et mérite d’être accompagné dans l’ensemble de ses programmes par la communauté internationale, notamment les partenaires dont l’OMS est le chef de file.

Satisfait des résultats dont le Sénégal a fait preuve dans la lutte contre les hépatites, le Dr Yameogo informe que l’OMS est prête à accompagner le Programme national de lutte contre l’hépatite en matière de dépistage et d’accès aux vaccins et au traitement afin d’éliminer les pathologies hépatites d’ici 2030.

Pour rappel, l’hépatite B est la maladie infectieuse du foie la plus répandue au monde. Elle est causée par le virus de l’hépatite B (ou VHB) qui attaque et endommage le foie. L’hépatite virale B (HVB) pose un grave problème de santé publique. Dans le monde, 257 millions de personnes sont porteuses chroniques du virus.

Au Sénégal, la vaccination contre l’hépatite B est gratuite dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). La première dose doit être administrée à tous les nouveau-nés dans les 12 à 24 heures après leur naissance. Cette dose sera suivie de trois autres doses, respectivement à X, Y, Z semaines.