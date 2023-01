Savoir faire sortir le courage et l’intrépidité de la poltronnerie et de la pusillanimité, c’est être héros soi-même, c’est être plus qu’un héros, c’est être au dessus des intrépides , les héros qui garantissent un développement intégré de leur pays sont calmes , sereins et stratégiques et son à l’image du Président Macky SALL .Mais aussi savoir sortir de Son peuple de la pauvreté, de la souffrance et de la vulnérabilité est preuve de pureté du cœur. SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT MACKY SALL a le cœur pur et agit toujours avec habileté et déférence.

Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall est un très stratège en matière de politique de décentralisation . Dans la logique de l’acte III de la décentralisation, nous avons noté une parfaite harmonie et un équilibre dans les compétences transférées. Après la création du département Ministériel de la gouvernance territoriale, Son Excellence Monsieur Macky Sall avec sa démarche d’analyse très pointue qui est la fois systémique, évolutive et spatiale. Nous avons vu naître dans l’attelage gouvernementale ,un Ministère chargé du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale avec bien entendu des programmes sociaux ,inclusifs , participatifs , équilibrés et équilibrants qui assurent un effet tampon pour garantir une bonne équité territoriale.

Il n’a jamais existé au Sénégal des programmes aussi ambitieux et pertinent . Dans le processus de communalisation intégrale et de l’équité territoriale, Son Excellence Monsieur Macky Sall a permis au Ministère de travailler sur des axes et programmes . Les premiers axes , relatifs à la transformation structurelle de notre économie, et le second axe qui est relatif à la production sociale, le développement durable. À ce titre ,il faut dire que le programme d’urgence de développement communautaire joue un puissant rôle. C’est à travers ce programme que l’Etat du Sénégal a pu mettre en place des infrastructures de désenclavement qui contribuent à une évolution significative de notre système agricole qui est renforcé par les domaines agricoles communautaires .

Avec le PUDC, les forages poussent comme des champions, nous notons un accès à l’eau potable en quantité et en qualité. De 2015 à nos jours nous avons construit plus de 252 forages dans les différents communes du Sénégal. Au de la du PUDC qui a fait des réalisations importantes et visibles dans le monde rural , le Président de la République, dans sa politique d’accès universel à l’électricité en 2025, avait initié un programme de l’électrification 2000villages dont plus 666 sont déjà réalisés, nous avons vu l’impact très positif des programmes sociaux de base :le programme National de Bourses sécurités familiale, où l’état injecte plus de 31 milliards de FCFA par ans pour soulager les populations vulnérables , qui, avant n’avaient pas la possibilité d’accéder à des ressources minimales pour envoyer leurs enfants à l’école . Avec ce PNBSF est venu s’ajouter le programme d’aide alimentaire plus de 1100.000 ménages ont été atteints, soit plus 8 millions de sénégalais impactés positivement par ces programmes. Pour assurer une bonne équité territoriale le Promovil et le PACASEN intervient dans les villes pour accompagner les Maires . Le PUMA et le PUDC interviennent approximativement dans les mêmes domaines de compétence.

Dans le but de renforcer la gouvernance territoriale, Son Excellence a créé cette 4eme institution, le HCCT qui contribuera d’une manière éloquent dans les politiques publiques de décentralisation. Le HCCT travaillera dans ces thèmes : Environnement et Ressources Naturelles, Dynamiques démographiques, spatiales et développement humain, Dynamiques économiques et intégration régionale, jeunesse et gouvernance territoriale.

En ce sens le HCCT travaillera sur des stratégies d’aménagement du territoire permettant d’assurer une bonne structuration du territoire, une valorisation durable des ressources et potentialités ainsi que la réduction des inégalités.

Le HCCT va intégrer dans les stratégies proposées les défis et enjeux liés aux changements climatiques, à l’urbanisation, aux technologies de l’information et de la communication et à la mondialisation.

Dans le processus de renforcement des stratégies de préservation et de restauration de l’environnement et des ressources naturelles.

Le HCCT compte accompagner les collectivités territoriales sur la gestion de l’environnement en mettant en place une gamme de dispositions pertinentes qui consisteront à prévoir et lutter contre les catastrophes naturelles et les aléas climatiques: sécheresse, la surexploitation des Ressources Naturelles. Nous peaufinerons des paramètres permettant d’offrir une bonne maitrise de la croissance démographique et des tactiques de lutte contre la pauvreté.

D’ailleurs ,Son Excellence Monsieur Macky Sall a réduit d’une manière drastique la vulnérabilité et continue à encourage le soutien des familles vivant dans la précarité.

Son Excellence est un homme très social, empathique et très proche de sa population.

