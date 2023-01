Audience avec Amadou Mame Diop, Bakary Traoré mobilise ses troupes à Guediawaye (par Elhadj Yahya TOURÉ)

Dieu est avec les croyants, Il est avec ceux qui se battent, les justes !

Quand Guédiawaye lui rejette, les autres lui tendent la main et lui réservent un accueil chaleureux !

Lui, c’est Bakary Traoré

Félicitations ! le lion du Président Macky SALL, coordinateur du Mouvement Perspectives Républicaines Wadjal Euleuk !

Courageux, talentueux, précieux, méthodique, serein, respecté et respectueux…

même s’il n’a pas cette chance d’avoir un frère politicien pour ne pas dire politique, il sait et connaît bien là où mettre les pieds, il sait ce que vaut et ce que représente la politique !

Et, malgré les manœuvres pour le liquider politiquement, malgré son jeune, avec la patience, son calme, sa façon de voir les choses… lui ont aidé à atteindre le sommet et adulé par les plus hautes autorités de ce pays.

C’est pour dire que Dieu est Grand et que Bakary Traoré n’est pas petit !

Aujourd’hui, il a eu l’honneur d’être reçu par le Président de l’Assemblée Nationale pour s’expliquer et prendre les nouvelles du département de Guédiawaye qui hélas, depuis longtemps est resté malade et tombé dans l’escarcelle de l’opposition au sortir des doubles élections municipales et législatives dernières, à cause des méchancetés, des injustices causées par les leaders.Ce manque de considération et de respect dont subit le jeune responsable de l’Alliance Pour la République, l’incontournable et l’inévitable Bakary Traoré nous pousse à faire éclater la vérité pour l’intérêt du Président Macky SALL, du parti et de la coalition. Car, nous avons le devoir et l’obligation d’informer l’opinion des comportements irresponsables de ce dealers qui ne sont que pour des calculs politiciens en sauvegardant leurs intérêts.

Et, il est temps qu’ils sachent que l’APR n’est pas une affaire de bande de copains, de famille encore moins la coalition Benno Bokk Yakaar !

C’est du sérieux !

Le Président Macky SALL est interpellé.

Ce qui se passe passe à Guédiawaye est tout sauf de la politique, c’est de la dictature.

À rectifier au plus vite !

Elhadj Yahya TOURÉ, le Mackyste