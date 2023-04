Depuis quelques jours, des associations de consommateurs manifestent leur désapprobation sur la hausse des prix des Flybox. L’autorité de régulation des Télécommunications et des postes (ARTP) s’est saisie de la Question.

Abdou Karim Sall, le Directeur général de l’ARTP annonce avoir reçu hier jeudi, le Directeur général de Sonatel. Et leurs discussions ont effectivement tourné autour de la mise sur le marché de nouvelles offres flybox 4G et du ressenti exprimé par certains clients.

«Il a demandé à l’opérateur d’apporter les diligences nécessaires pour procéder aux réajustements adéquats allant dans le sens des intérêts de toutes les parties prenantes, dans ce contexte où le Chef de l’Etat a marqué son attachement solennel à la réduction du coût de la vie dans tous les secteurs», renseigne le communiqué de presse de l’ARTP.

Le Dg de l’ARTP a aussi mis, selon le communiqué, l’accent sur la nécessité, pour Sonatel, d’améliorer la communication autour de toute nouvelle offre et invité les parties prenantes à la retenue et à l’usage des moyens légaux de saisine du régulateur pour que leur cause soit entendue, conformément aux textes en vigueur.