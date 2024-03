Equipe Nationale : La compo probable des Lions contre le Bénin, vers une première titularisation d’Habib Diarra

Aliou Cissé pourrait aligner un onze totalement différent pour le match amical prévu ce mardi à Amiens contre le Bénin. Habib Diarra devrait connaître sa première titularisation.

Remplaçants contre le Gabon, de nombreux « cadres » devraient retrouver une place de titulaire au sein de l’Equipe Nationale du Sénégal contre le Bénin, ce mardi soir (19h00 GMT), au Stade de la Licorne. À commencer notamment par le gardien de but Edouard Mendy, qui a été suppléé par Mory Diaw. Le capitaine Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté devraient également être alignés en défense centrale.

Vainqueur net du Gabon (3-0) avec notamment des bonnes prestations des jeunes comme Seydou Sano et Mikayil Ngor Faye, l’Equipe Nationale du Sénégal ne devrait pas bouleverser son schéma tactique. Aliou Cissé devrait donc conserver son système à trois défenseurs centraux, en jouant en 3-5-2. Et comme il l’a clairement laissé entendre, le sélectionneur va accorder du temps de jeu au reste de son groupe.

Un onze totalement différent de celui contre le Gabon est attendu. Formose Mendy va sûrement être titularisé pour épauler Koulibaly et Niakhaté en charnière centrale. De son côté, Habib Diarra est fortement pressenti pour une première titularisation, et le milieu de terrain de Strasbourg devrait le faire en tant que piston droit. Jakobs sera à gauche et le duo Idrissa Gueye – Nampalys Mendy dans l’entrejeu. En attaque, Sadio Mané est attendu pour jouer derrière les deux avants-centres qui devraient être Habib Diallo et Boulaye Dia.

La compo probable des Lions contre le Bénin

E. Mendy – F. Mendy, Koulibaly, M. Niakhaté – Habib Diarra, Gana, Nampalys, Jakobs – Mané – H. Diallo, Dia