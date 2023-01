« La grève illimitée décrétée à partir de ce mardi 17 janvier 2023 par les syndicats du transport ne nous concerne pas ». L’information émane de l’association nationale des chauffeurs de «Taxis Allô Dakar» (War-Gaïndé).

Abdoulaye Ndiaye dit Rim, président de ladite association, demande à tous les chauffeurs «Allô Dakar» de se lever très tôt, le mardi 17 janvier, pour se mettre au travail et ne pas suivre le mot d’ordre de grève illimitée des syndicats en question ». Il se veut clair : « Sachez que nous ne faisons pas partie de cette grève, ça ne nous concerne pas. Allez au boulot et transportez les clients comme d’habitude. C’est ça le mot d’ordre. Faisons bloc et descendons sur le terrain pour assurer convenablement le déplacement des clients dans le calme, la paix, la sérénité ».