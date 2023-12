Grève des concessionnaires du nettoiement : L’Etat promet de verser 8 milliards FCFA, bientôt le dénouement

Bientôt la fin de la grève des concessionnaires du nettoiement. L’Etat a promis de leur verser ce mardi 19 décembre, un acompte de 8 milliards FCFA au titre du premier semestre. C’est ce qui est ressorti de la rencontre tenue vendredi entre les autorités et les grévistes. Ces derniers comptent lever leur mot d’ordre de grève dès que les fonds seront disponibles.

« Nous avons entamé un arrêt de travail depuis vendredi dernier. On a été reçu par les autorités et un engagement a été pris pour satisfaire un des points de la plateforme, c’est-à-dire le paiement du premier semestre de l’année au plus tard le mardi 19 décembre », a confié au micro de RFM, Boubacar Diallo, porte-parole des concessionnaires du nettoiement.

D’après lui, le montant que l’Etat doit leur verser au titre du premier semestre s’élève à hauteur de 8 milliards. « Quelques avances ont été effectuées maintenant, il reste à compléter, mais si on cumule le tout, c’est aux alentours de 8 milliards FCFA », a-t-il fait savoir.

Les concessionnaires du nettoiement comptent lever le mot d’ordre dès que les fonds entrent dans leur compte, d’après leur porte-parole Boubacar Diallo, le montant permettra de soulager les fournisseurs pour continuer à assurer les services.