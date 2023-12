Membre fondateur du 12e Gaïndé, Léopold Nzalé a dénoncé aussi la gestion du président de l’Association de supporters sénégalais, Issa Laye Diop, tout en estimant que ce vent de rébellion n’est pas “motivé par la Coupe d’Afrique des Nations 2023” qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

“L’association n’est plus ce qu’elle aurait dû être par la faute d’une seule personne : Issa Laye Diop. Qui, au départ, n’avait promis de faire qu’un seul mandat. Nous n’avons pas de problème avec lui. Ce combat a été mené pendant plus de 10 ans. Car on ne peut accepter 16 ans de présidence sans respecter les textes, sans statut ni règlement intérieur car il y avait la limitation de mandat. Il a fait 5 CAN et 2 Mondiaux sans qu’il y ait une seule facture. Pendant ce temps, la Fédération dépose son rapport au ministère des Sports juste après chaque campagne. Son départ est devenu une demande sociale“, a-t-il dénoncé dans un message audio dévoilé lors de la conférence de presse tenue, ce lundi, au centre culturel Blaise Senghor.