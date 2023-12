Espagne: Keita Diao Balde cambriolé, sa mère séquestrée…

Keïta Baldé, qui joue très peu avec l’Espanyol de Barcelone, ne vit pas ses meilleurs moments en tant footballeur et cette scène n’est pas pour arranger les choses. En effet, la maison de l’international sénégalais a été cambriolée lundi dernier, à l’Arenys de Mar, une commune de la province de Barcelone, ont déclaré des joueurs policières à l’Agence de presse espagnole, cité par la COPE.

Les ravisseurs, qui étaient au nombre de trois et ont enfermé la mère du joueur dans une pièce de l’appartement, ont dérobé des montres de luxes et ouvert le coffre-fort. Le champion d’Afrique de 28 ans a porté plainte. Au même moment, les Mossos d’Esquadra ont ouvert une enquête pour tenter de localiser les auteurs, et n’exclut pas qu’ils fassent partie d’un groupe des pays d’Europe de l’Est.