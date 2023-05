Dahra Djoloff : un camion UCG a été incendié à la décharge municipale

Un camion de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets ( Sonaged)ex-UCG( Unité de Coordination des déchets Solides ) stationné à la décharge communale a été entièrement réduit en cendre.L’incident a eu lieu ce vendredi vers neuf heures.

D’Après notre source, le camion de ramassage des ordures s’est embourbé à l’intérieur de la décharge et le chauffeur incapable de sortir le véhicule a préféré descendre et le laisser sur place avec la charge.

Malheureusement, le camion était garé sur des braises, à cause du vent, les flammes ont réduit le camion en cendres.

Les personnes qui se trouvaient à proximité du site d’enfouissement ont tenté d’étouffer les flammes en attendant l’arrivée des pompiers, mais en vain.

La police de Dahra a ouvert une enquête afin de découvrir les causes exactes de cet incendie.