“Même pour 06 milliards F CFA, je ne lutterai plus contre Balla Gaye 2”

Et pour l’avoir battu à deux reprises, Eumeu Sène ne voulait plus entendre parler de Balla Gaye 2, sans compter les actes anti sportifs qu’il reproche à son adversaire. “Ce que Landiang a dit dans la presse est une interprétation. J’ai toujours été clair par rapport à mon combat contre Balla Gaye 2. Même avec un cachet de 6 milliards, je ne lutterai pas contre lui”, avait-il rétorqué.

Deux ans plus tard

Deux ans plus tard, deux défaites de rang ont suivi contre Modou Lô (Ko) et Lac de Guiers 2 (décision arbitrale, mais visage en sang), le leader de Tay Shinger se dédit et annonce la couleur. “Mon combat contre Balla Gaye 2 ne sera pas facile. Il a fait beaucoup de ravages à Pikine et je me dois le freiner encore”, a-t-il déclaré dans Sunu Lamb, quatre (4) jours après sa défaite devant Lac de Guiers 2.

Gaston Mbengue, a affirmé que le combat est en négociations et les deux camps sont dans les dispositions et si un accord est acté, ce sera pour le mois d’août prochain.

Pour rappel, Balla Gaye 2 doit livrer un combat revanche contre Bombardier en juin prochain.