Gestion pétrole et gaz : Bby salue l’ouverture d’une information judiciaire

La coalition bby salue l’ouverture d’une information judiciaire qui « constitue pour tout le monde, une opportunité de clarification publique sur le sujet de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal ».

La cellule communication de Bby tient, en ce moment, une conférence de presse sur l’actualité rythmée par l’affaire Bbc-Aliou Sall, au siège de l’Apr à Mermoz.

Les camarades de Pape Mahawa Diouf , dans le cadre de la gestion du pétrole et du gaz, ont magnifié, entre autres, l’ouverture d’une information judiciaire qui « constitue pour tout le monde une opportunité de clarification publique sur le sujet de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal ».

« Ces délateurs zélés auront l’occasion d’administrer devant la justice de notre pays les preuves de leurs accusations. Cette enquête permettra assurément de faire jaillir la vérité au service exclusif du Sénégal », avance M. Diouf.

« Qu’il soit clair que le Sénégal du pétrole et du gaz continuera d’être ce pays béni et uni dans ses meilleurs segments ; dans l’esprit du dialogue national en cours. Notre pays ne sera pas un terreau de malédiction et rien ne va distraire le chef de l’État de sa mission de conduite de l’émergence du Sénégal », ajoute-t-il, entre autres.