En effet, Serigne Mountakha Mbacké va, dans les minutes qui suivent, dégager une somme de 40 millions FCFA. Une somme qui sera octroiera aux blessés et aux familles des victimes de l’accident, renseigne Dakaractu.

Rappelons également que le Khalife général des mourides a recommandé ce lundi, une séance de lecture collective du Coran en faveur les disparus.

« Nous présentons nos condoléances les plus attristées à toute la nation sénégalaise et particulièrement aux familles des victimes suite à l’accident tragique survenu tard dans la nuit du samedi à dimanche dans le département de Kaffrine. Nous prions Allah SWT de les accueillir au Paradis.

Toutes nos pensées et nos prières pour un prompt rétablissement vont également aux blessés. ». Peut-on lire dans un autre communiqué publié au nom du Khalife,

L’accident très meurtrier qui déroulé entre deux bus aux environs de Gniby dans la nuit du samedi à dimanche a fait 39 morts et plusieurs blessés. Le Président Macky Sall s’est rendu sur les lieux, il a annoncé décréter trois jours de Deuil National et convoquer un conseil interministériel ce lundi à Diamniadio.