Accident Kaffrine: Yaw appelle l’Etat à plus de responsabilité dans la sécurité routière

La coalition Yewwi Askan Wi a exprimé dimanche ses condoléances après le tragique accident de la route qui a coûté la vie à 40 personnes et appelle l’Etat à plus de responsabilité dans la prise en charge de la sécurité routière.

« La coalition Yewwi Askan Wi se prosterne devant la mémoire des disparus et prie pour le bon rétablissement des blessés. Elle présente également ses condoléances aux familles des victimes et à toute la population sénégalaise », lit-on dans un communiqué.

Par ailleurs, Yewwi Askan Wi appelle tous les compatriotes à aller massivement et le plus rapidement possible dans les structures sanitaires pour donner de leur sang afin de sauver des vies.

Aussi, Yewwi Askan Wi appelle l’Etat à plus de responsabilité dans la prise en charge de la sécurité routière et tous les compatriotes à plus de prudence, de vigilance et de responsabilité sur les routes