Gambie : Un ancien ministre appelle à l’arrestation des diplomates expulsés des USA

En Gambie, c’est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours. Quatre agents de l’ambassade du pays aux Etats-Unis sont persona non grata. L’oncle Sam leur donne jusqu’au 17 juillet prochain pour quitter son territoire.



Ils sont accusés de fraude au visa et de violences physiques. A Banjul, l’ancien ministre des affaires étrangères Momodou Lamin Sedat Jobe appelle à l’arrestation de ces agents quand ils seront de retour au pays.

« De cette façon, nous prouverons aux Etats-Unis… »

Ces derniers doivent être poursuivis devant la justice pour les faits qui leur sont reprochés, estime l’ancien diplomate. « De cette façon, nous prouverons aux Etats-Unis que nous n’accepterons pas l’impunité » croit savoir M Jobe, interrogé par le média en ligne gambien The Standard.

Il a par ailleurs invité le gouvernement à envoyer à Washington le personnel formé du ministère des affaires étrangères, afin que de tels incidents ne se « reproduisent plus jamais ». « Nous devons faire tout notre possible pour que le service extérieur de ce pays soit respecté et rétablir rapidement la relation de confiance mutuelle avec les Etats-Unis » , a conseillé l’ancien ministre.