Fulham envisage le recrutement de l’attaquant sénégalais Habib Diallo pour renforcer son effectif

Le club de football anglais Fulham FC considère sérieusement l’option d’intégrer l’attaquant sénégalais Habib Diallo dans son effectif, selon les révélations de CaughtOffside ce lundi. L’intérêt pour le joueur d’Al-Shabab, déjà ciblé lors du mercato de janvier, persiste au sein de l’équipe des Cottagers. Diallo, apprécié pour son profil, est vu comme une alternative économiquement avantageuse par rapport à d’autres cibles. Le Sénégalais pourrait se révéler un investissement judicieux par son coût estimé à 10 millions de livres, contrastant avec le prix de 30 millions exigé par Chelsea pour Armando Broja.

L’attrait pour Diallo se trouve renforcé par la situation à Al-Shabab, où il n’a inscrit que 2 buts et réalisé 2 passes décisives en 22 matchs. La possibilité d’un recrutement par Fulham refait surface alors que le club saoudien est en négociation avec Alvaro Morata de l’Atletico Madrid et Miguel Almiron de Newcastle. Cependant, le joueur sénégalais, loin de manquer d’options, attire aussi l’intérêt de Brentford, Burnley et de clubs français, dont le Stade Brestois, qui garde un excellent souvenir des 18 buts et 7 passes décisives de Diallo lors de son précédent passage.