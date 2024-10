FOOTBALL: Koulibaly, Mendy et Mané rendent hommage à Aliou Cissé

Les joueurs cadres de l’équipe nationale du Sénégal Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Sadio Mané ont rendu hommage à Aliou Cissé dont le contrat de Sélectionneur n’a pas été renouvelé.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé mercredi que l’Etat du Sénégal avait pris la décision de ne pas approuver le renouvellement du contrat du sélectionneur des Lions du football, Aliou Cissé, confirmant une information relayée depuis quelques jours à travers les médias et réseaux sociaux.

Quelques heures après l’annonce de cette décision, le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, le gardien titulaire de l’équipe, Edouard Mendy et Sadio Mané ont réagi sur les réseaux sociaux pour manifester leur soutien à Aliou Cissé et témoigner des bons moments vécus en équipe nationale.

‘’Tu m’as voulu dans la tanière. Tu m’as choisi comme capitaine. Ensemble, nous avons souffert, jubilé gagné durant 9 ans. Merci pour tout, coach’’, a écrit Koulibaly sur sa page Facebook.

‘’Coach Aliou Cissé. Merci de m’avoir donné la chance de porter le maillot du Sénégal. Je suis fier et honoré d’avoir partagé ensemble tant de bons moments comme, ce moment historique où nous avons remporté la première Coupe d’Afrique des nations pour notre pays’’, a dit Mendy. ”Merci pour votre confiance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite’’, a-t-il ajouté.

”Tu as été l’incarnation positive de notre sélection pendant cette décennie. Ton passage sur le banc de touche de notre équipe nationale ne sera pas vain. On retiendra en toi un homme qui aime le drapeau de son pays et celui qui s’est battu pour hisser haut nos couleurs. Merci Champion pour services rendus!”, a soutenu Sadio Mané.

D’autres joueurs de l’équipe nationale comme Abdou Diallo ont aussi rendu hommage au coach Cissé.