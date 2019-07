Film documentaire : Cheikh Omar Sy Djamil rend hommage à Serigne Mansour Sy (vidéo)

Des images inédites qui ont marqué la vie cet homme de Dieu, Serigne Mansour Sy, ont été la clé de voûte de cette production. Il s’agit surtout de sa visite en Casamance où il est parvenu à réconcilier les communautés Diola et Socé dirigées par l’Imam Aba Sagna et Arona Cissé. Et ce, au moment où la guerre écumait la région en état de siège.

Serigne Mansour Sy et la

diplomatie





« Ce documentaire est une partie de la synthèse de la vie de Serigne Mansour Sy et ses enseignements. Surtout, dans ce contexte où on note une crise du système éducatif. Serigne Mansour Sy a effectué un travail de diplomatie pour réconcilier des musulmans en Casamance.

Influences multiples

Et ceci n’est pas une surprise pour quelqu’un qui connait l’histoire de Seydi Hadji Malick Sy et le colonialiste, dans des moments difficiles. C’est aussi une partie de l’histoire de Tivaouane, a soutenu Omar Kane de l’Université Harvard et fils de Seydi Mariamatou Niasse. « Serigne Mansour est la synthèse d’un Sénégal bon, vertueux. C’est un homme aux influences multiples, un possesseur d’un savoir pluriel. Il a connecté l’homme à l’école et l’école à la société, au moment où il y avait une rupture. C’est un exemple dans le modèle et un modèle dans l’exemple, a ajouté le Professeur Mounirou Sy

Borom Daaradji, un leader

Pour Bacary Samb, directeur de timbuktu institut, « il avait un accent classique complètement conforme à l’Arabe classique. » « C’était un leader qui donnait des orientations qui reposent sur l’essentiel. Un travail approfondi sur les traditions pédagogiques qui ont joué un rôle important avec une ré-invention du Daara, a témoigné le professeur Mamadou Diouf de l’Université of Colombia.