Hommage à Daniel Gaye: Les amis de ” Dany ” louent la mémoire d’un homme exceptionnel

” Il ya un temps pour mener une vie existence terrestre et un temps pour retourner à la maison du père qui aux cieux .” C’est à travers ces paroles d’une grande sagesse à dimension reliieuse que se réconforteront désormais l’épouse, les enfants, parents et amis de Daniel Gaye.

Ce membre fondateur de ”chantage club” qui était, de son vivant, un brillant étudiant qui s’est empressé de rentrer au Sénégal avec diplome en poche pour mettre en valeur sa compétence et son expertise après des études de traducteur au Canada et USA, fut un homme d’une bonté extreme qui ne laissait personne indifférent. Une valeur très rare qui faisait tomber, tous ceux qui l’ont connu et cotoyer, sous son charme de par sa délicatesse, sa bonté, sa bienveillance dans ses relation humaines, son respect d’autrui et surtout sa fidélité en amitié.

Ces qualités de marque précedement citées de celui qu’on appellait affectueusement Dany ont poussé, ses amis d’enfance regroupés au sein de l’association présidée par Feu Assane Ba époux de Feue Berthe Sarr et encadrée par des bienfaiteurs comme Feux Pierre et Marie Angélique Médor, a lui rendre hommage pour que nul n’en ignore la dimension exceptionelle du regretté monsieur qui repose désormais au cimetière catholique de Bel Air.

Feu David Bonnaire, hyppolite Bonnaire, Feu Dominique Camara, Feu Valentin Correa, Feu henri Diallo, Feu Jean Charles Diatta, Tidjane Gueye, Ambroise Fall, André Alexandre, Diedhiou, René Benis, Simon Boissy, Fadel Dramé, Pierre Goudiaby, Dominique Ribeiro, Feu René Necker, Charles Gerard, Feu Doudou, Niang (Niana ), Tidjane Fall (Penny Lane) , Malick Tall, Albert Sow, les compagnons d’enfance du défunt qui avait abrité leur siège au domicile famillial de la zone B chez Feue Tmaman Therèse Camara ont par ailleurs tenu à présenter leurs sincères condoléances à Félicia, la dévouée et aimante épouse qui a accompagné son mari jusqu’à la fin et encourager leurs enfants: Marcelle, Marie Terese, Emilie à aider leur maman à supporter cette dure épreuve.