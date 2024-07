Affaire Boffa Bayotte: L'innocence et la libération de René Capain et Omar Ampoi clamées par leurs parents à 48 h de l'audience

Seuls accusés encore détenus en prison après une première décision de justice rendue par le tribunal d’instance de Ziguinchor les condamnant à perpétuité dans l’affaire de la tuerie qui a lieu dans la forêt de Boffa Bayotte le O6 janvier 2018, Les parents, amis, ex détenus et proches de René Capain et Omar Ampoi Bodian, ont tenu, ce lundi 22 juillet 2024, un point de presse au quartier Lyndiane.

Ce face à face avec la presse a été une occasion nouvelle pour les orateurs du jour, de démontrer à nouveau l’innocence des détenus et réclamer leur libération le 24 juillet prochain, jour ou doit se tenir le procès en appel de cette affaire. Convaincus que René et Omar Ampoi ne sont mêlés de prés ou de loin au crime qui a couté la vie à 14 personnes partis chercher du bois mort, Nicols S. Bassène, frère de René et Madia Diop Sané, leader du mouvement ” Vision Citoyenne ” ont tour à tour confessé la souffrance et mal profond que vivent en commun les familles des accusés détenus arbitrairement en prison depuis plus de 5 ans.

Les voix autorisées du jour ont ainsi invité les autorités judiciaires en charge du dossier à se ressaisir pour rendre une justice équitable dans cette affaire qui n’a fait que trop durer et occasionné beaucoup de dommages. Nicolas et Madia qui affirment qu’aucune preuve matérielle ni aucun élément technique incriminant les accusés n’a été fourni par le parquet durant le premier jugement, appellent les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour que la vérité jaillisse enfin et que soient réparées les erreurs judiciaires commises à l’endroit de René et Omar.

Les portes paroles du jour ont pour la même occasion fustigé l’attitude du parquet qui, disent-ils, manque de sérieux dans les procédures et se plait à manipuler la loi à sa guise. Ils invitent, pour servir de leçon à la postérité, les étudiants de l’université Assane Seck et des UVS à venir en masse assister à l’audience qui sera, rajoutent-ils, un cas d’école.

Madia et Nicolas tout comme les autres membres des familles des accusés et détenus se sont désolés et très surpris d’entendre qu’Abdoulaye Diédhiou et Aliou Badara Sané qui éraient acquittés après 4 ans et six mois de détention, concernés par cet appel du parquet. Les orateurs du jour invitent ainsi les autorités judiciaires à saisir cette occasion pour laver son honneur, redorer son blason et rétablir sa confiance vis à vis du peuple.