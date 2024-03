Les femmes juristes sur l’agression de MNF : « Mars est tristement marqué par cet acte lâche et abject »

La journaliste et patronne de la 7TV Maïmouna Ndour Faye a été agressée devant chez elle.Une situation que l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) constate avec désolation à travers un communiqué rendu public. Surtout précise l’entité que cela se soit déroulé au début du mois de mars, généralement dédié à la femme. « Mars est tristement marqué par cette agression lâche et abjecte de Maïmouna Ndour Faye, Directrice de la chaîne 7TV ».

Par ailleurs L’AJS condamne fermement « cette tentative de meurtre, aboutissement de toute une série d’injures et de menaces de mort, dont la motivation est d’empêcher Maïmouna Ndour Faye d’exercer son droit fondamental de liberté d’expression ». Sur le même volet, l’entité étale son inquiétude de noter que les violences faites aux femmes restent banalisées. « Cette violation constante de leurs droits à la dignité et intégrité physique les empêchent de participer pleinement au développement de leur pays. Il est pourtant admis qu’aucun développement durable ne saurait perdurer sans leur participation » mentionne le communiqué.

Dans la même dynamique, l’Association des Juristes Sénégalaises exige des autorités compétentes que des enquêtes soient menées sur toutes les violations des droits humains qui ont eu lieu ces derniers temps, sur les violences et arrestations arbitraires commises par les forces de défense et de sécurité. « Justice doit être rendue à Maïmouna Ndour Faye, à Absa Hanne et à toutes les autres victimes de ces violations injustifiables ». L’AJS compte ainsi jouer le rôle d’alerte et interviendra avec vigueur chaque fois que les droits humains en général et ceux des femmes et des enfants, en particulier, seront bafoués.