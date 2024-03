Ligue 1: Salaire Fixe, Primes de Match... Combien Touchent CLÉMENT TURPIN et les arbitres Français?

Lors d’une vaste enquête sur les salaires dans le football, L’Équipe s’est penché sur la rémunération des arbitres français, qui perçoivent chaque mois une part fixe et des variables importantes. Sans surprise, Clément Turpin est le mieux payé.

Les salaires des footballeurs font souvent tourner la tête et suscitent de vifs débats en France. A tous les niveaux de la société. Mais ceux des arbitres sont généralement moins commentés. Il faut dire que la communication autour de la rémunération des hommes en noir est plutôt discrète. L’Équipe s’est penché sur le sujet et révèle ce jeudi combien touchent les officiels de Ligue 1.

Leur rémunération mensuelle se décompose en deux parties : une part fixe (indemnités de préparation) et une part variable (indemnités de matchs). La part fixe s’élève à 7.239 bruts mensuels. Une base à laquelle s’ajoute la part variable qui représente 3.375 euros par match, assortie d’une indemnité journalière de 200 euros sur trois jours (600 euros à chaque fois), en plus des frais de déplacement, d’hôtel et de repas. En moyenne, un arbitre de L1 touche 165.000 euros par an.

Turpin a touché 260.000 euros la saison passée

Quatre d’entre eux perçoivent également une indemnité mensuelle de valorisation Élite UEFA, fixée à 2.000 euros : Clément Turpin, François Letexier, Benoît Bastien et Stéphanie Frappart. D’après les calculs de L’Équipe, M. Turpin est l’arbitre français qui a touché le plus la saison dernière, avec près de 260.000 euros encaissés lors de 39 matchs (toutes compétitions confondues). Il faut dire que les officiels sollicités sur la scène européenne et lors des grandes compétitions internationales bénéficient de primes plus élevées. Ceux qui seront choisis pour l’Euro 2024, cet été en Allemagne, percevront par exemple 10.000 euros par match.

En Ligue 2, les salaires des arbitres sont moins conséquents. La part fixe est de 2.106 euros bruts mensuels et la part variable est fixée à 1.764 euros par match. Tous les arbitres professionnels ont droit à une prime exceptionnelle de fin d’activité censée leur permettre de financer un projet de reconversion (de 10.000 à 65.000 euros). La Ligue de football professionnel prend en charge la totalité de ses sommes (près de 17,2 millions d’euros cette saison) en effectuant un versement annuel à la Fédération française de football, qui rémunère ensuite les arbitres.