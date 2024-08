Falémé : interdiction des activités minières pour une durée de trois ans

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a annoncé l’interdiction des activités minières pour une durée de trois ans dans les zones tampons situées à 500 mètres des berges de la Falémé, affluent le plus important du fleuve Sénégal et frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali.

‘’Il est formellement interdit toute activité minière et l’octroi de permis d’exploitation pour une durée de trois ans dans les zones tampons situées à 500 mètres des berges de la Falémé’’, a dit M. Ngom dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS) en perspective des journées nationales de reboisement et de nettoiement prévues ce week-end à Touba et dans le reste du pays.

‘’Avec la suspension de la délivrance des permis d’exploitation au niveau de la Falémé et dans la zone tampon située à 500 mètres des berges de cet affluent, il ne devrait plus y avoir d’exploitation minière’’, a-t-il ajouté, se réjouissant de ‘’cette forte mesure du gouvernement contre la pollution de la Falémé’’.

Le gouvernement du Sénégal a examiné et adopté en Conseil des ministres, le 19 juillet dernier, le projet de décret portant interdiction des activités minières et d’octroi de permis d’exploitation dans la zone du fleuve Falémé.