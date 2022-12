Sévèrement critiqué, hier, à l’assemblée nationale lors du vote du budget du département qu’il dirige, le ministre de la Justice a apporté une réponse à sa manière.

Hué par les députés de l’opposition, le Garde des sceaux a relativisé et opté pour le flegme: “Si je voulais continuer à faire l’unanimité, je serais resté à l’université. J’aurais dispensé mes cours et je serais rentré chez moi. Si je m’engage en politique, j’assume mes positions et je suis prêt à accepter les critiques”.

“Quand on s’attaque à votre personne en vous traitant de nervis constitutionnel, ce n’est pas poli, mais ce n’est pas grave”, a-t-il conclu.