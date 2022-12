Bagarre à l’assemblée nationale: Le collectif des femmes de Nord foire lève le ton

Les femmes de Nord foire regroupées en un collectif dénommé ” collectif des femmes”, se sont mobilisés cet après midi autour d’une déclaration de presse pour dire non aux violences qu’elles subissent.

Cette déclaration qui fait suite au gifle et coup de pieds infligés par deux députés de la coalition Yewwi Askan Wi à leur collègue Amy Ndiaye Gniby de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été une occasion pour la bande à Mme Ndiaye née Anta de fustiger, en plus des violences et tortures que subissent certaines femmes dans leurs familles ou foyers, la violence et torture subit par leur sœur au sein de l’hémicycle, devant les caméras et à la face du monde.

Mieux, madame Ndiaye qui n’a pas manqué de rappeler les valeurs de la femme telles que la beauté, la richesse, la bravoure, la gentillesse…a lancé un appel aux autorités compétentes pour que toutes les mesures de protection de la femme soient prises et que jamais pareille ne se reproduise.

Source: Kewoulo