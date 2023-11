Il est l’un des élements clés pour la compréhension de l’affaire Lissa Tine. En exclusivité, pour Kéwoulo, Aliou Thiaw, le chauffeur qui a conduit la célébre disparue du village de Réwou Mao, vers Mbao où elle n’a plus donné de signe de vie depuis le 14 avril 2019, est sorti de son silence. Et, pour Kéwoulo, il a fait savoir que contrairement à la rumeur “ce n’est pas à Réwou Mao qu'(il) l’a prise, mais à Touba Toul et elle devait retourner le même jour pour ses cours.” Pour Aliou Thiaw, s’il avait su que la dame allait rejoindre son ex époux, jamais il ne l’aurait abandonné avec lui. Récit….

C’est le 14 Avril 2019 qu’elle avait quitté Réwou Mao au cœur du Baol, à côté de Khombôle dans le département de Touba-Toul, dans la région de Diourbel, au centre du Sénégal. Et depuis ce fameux soir, la jeune femme, fraichement divorcée -qui était allée rejoindre son ex-mari pour régler la situation de leur enfant-, n’a plus jamais redonné signe de vie. Portée disparue depuis cette date, les enquêteurs de la police comme ceux de la Section de gendarmerie de Colobane -qui se sont penchés sur le dossier- n’ont jusque-là rien retenu à l’encontre du principal mis en cause: Modou Yade, l’ex-mari et dernière personne à avoir vu Lissa Tine vivante.

A en croire Aliou Thiaw, c’est en fin d’après-midi que la jeune dame était venue au garage de Touba-Toul où lui, le chauffeur, officiait dans le transport public. “Elle était pressée d’aller à Dakar, à Mbao. Et je ne pouvais pas partir sans que mon véhicule ne soit rempli. Comme elle était pressée, elle m’a demandé si elle pouvait me prendre pour une course comme ça elle devra payer le voyage. Je lui ai dit que c’était possible. Ensuite, elle s’est écartée et elle a passé un coup de fil. A son retour, elle m’a dit qu’on pouvait partir et que la personne qu’elle allait rejoindre devait me payer.” A déclaré Aliou Thiaw.

Intéressé par le gain, le chauffeur ne s’est pas fait répéter la commande et a aussitôt mis son moteur en marche. Pendant tout le trajet, il n’avait pas eu le temps de discuter avec Lissa Tine pour savoir qui était la personne qu’elle devait rejoindre à Dakar. Aliou Thiaw connait bien Lissa Tine et même s’il a déclaré ne s’être jamais intéressé à cette fille du village voisin, il avait appris qu’elle aurait divorcé de son mari.

Et pour le chauffeur, «Lissa Tine devait aller rejoindre un autre homme» sans chercher à savoir. “Si j’avais su que c’est son ex-mari qu’elle allait rejoindre, jamais je ne l’aurais laissé là-bas, toute seule. Parce que j’ai entendu de nombreuses anecdotes sur des histoires de tête à tête entre ex-époux. Et même si elles n’ont pas toutes finies comme ça, elles se sont terminées de manière douloureuses.” Regrette aujourd’hui le transporteur qui assiste, petit à petit, à la destruction psychologique et financières des parents de Lissa Tine, depuis l’éclatement du drame. Parce que ce voyage, qui ne devait être qu’un banal aller-retour, a fini par devenir le cauchemar de toute une région. De tout un pays.

Croyant qu’il ne devait faire qu’un voyage de routine, Aliou Thiaw -qui savait que Lissa Tine devait retourner le lendemain à l’école- avait demandé à la jeune dame de la ramener au village. Et si elle était d’accord, pressée de retrouver les siens et sa fillette laissée au village, l’homme qui l’attendait à Dakar avait, au cours de l’appel téléphonique qu’il leur avait fait pour leur indiquer sa position, fait savoir qu’il disposait d’un véhicule et qu’’il pouvait conduire la jeune dame à son village. C’est ainsi que le chauffeur qui a compris qu’il ne devait se contenter que des gains d’un aller simple a coupé court à la conversation et remis le téléphone à la jeune dame. Et tout le temps qu’a duré le voyage, Lissa Tine était collée à son téléphone pendant que le chauffeur avait les mains agrippées sur son volant, les yeux fixés sur la route et l’oreille baladeuse.

“Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus directement dans une quincaillerie que l’homme nous avait indiquée. D’ailleurs, ce qui m’a surpris, c’est que l’homme qui nous indiquait l’endroit nous disait aussi qu’il nous voyait de là où il était alors que nous, nous ne le voyions pas. Et quand le commerçant de la quincaillerie nous a aperçus, il est venu me donner mon argent et des clés de la maison à Lissa Tine, en lui disait que Modou Yade avait bougé. C’est là que j’ai entendu le nom de Modou Yade pour la première fois. Et je ne savais pas qui il était.” A témoigné Aliou Thiaw. C’était la dernière fois qu’il a vue Lissa Tine