Affaire Lissa Tine: la conférence de presse avortée de Gabrielle Kane

Programmé pour être un grand moment de communication pendant lequel la dame Gabrielle Kane devait faire le bilan de cette association qu’elle a mise en place depuis son retour de France, la conférence de presse organisée pour parler des dossiers Lissa Tine, -cette ressortissante de Réfane qui a disparue depuis 2019 alors qu’elle était venue au rendez-vous de son ex compagnon- et d’Aicha Diop -dont la communication lui a valu sa condamnation par la justice pour avoir diffamé Lamine Ciss-, le grand oral de la nouvelle égérie du gouvernement s’est transformé en un chemin de croix. Retour sur les heures qui ont précédé ce terrifiant échec de com.

Gabrielle Kane avait donné rendez-vous à la presse, hier mercredi 18 mai, pour faire le bilan de sa toute nouvelle association qu’elle voudrait “le mur des lamentations” de toutes les sans voix du Sénégal. Mais, aussi, se projeter sur cette année 2022 et lister les nouveaux dossiers qui lui permettraient de se faire voir sur les plateaux de télé et occuper les Unes des journaux. Et, tout naturellement, c’est sur l’affaire Lissa Tine qu’elle a jeté son dévolu. Pour rappel, Lissa Tine, c’est cette jeune femme de 22 ans qui a disparu le 14 avril 2019. Ce jour-là, elle s’était rendue chez son ex-mari, Modou Yade, à Mbao dans la région de Dakar après qu’elle ait reçu l’appel de celui-ci pour discuter de la pension alimentaire destinée à l’entretien de leur fille. Et, depuis cette date fatidique du 14 avril 2019, le dossier judiciaire enclenché par le père, suite à la disparition de sa fille, n’a jamais avancé. Pire, il a été classé sans suite par l’ex-procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye.

Révoltée par cette décision de “refus d’enquêter” notifiée par le procureur Serigne Bassirou Guèye, la famille Tine a décidé de saisir un juge d’instruction pour obliger la justice à se pencher sur le dossier. Et tout naturellement, le juge Mamadou Seck, du 8e cabinet qui avait hérité du dossier, avait fait une délégation judiciaire (DJ) adressée à la Section de Recherche de la gendarmerie. Comme avant le classement sans suite du dossier, la Section de Recherches va procéder à une seconde arrestation de Modou Yade, l’ex-mari de Lissa Tine et dernière personne à l’avoir vu vivante. Mais, depuis lors, Modou Yade n’a jamais donné la moindre information permettant de retrouver Lissa. “Personne ne sait si elle est vivante ou morte.” A toujours clamé le père, Ibrahima Tine. Dans cette disparition, beaucoup de questions sont restées sans réponse. Interpellée tout dernièrement par la presse et asseulée par l’opinion, la justice a fini par procéder à l’interpellation de Modou Yade. Et depuis lors, il est placé sous mandat de dépôt.

Consciente du gain politique qu’elle pourrait engranger en s’immiscent dans ce dossier, Gabrielle Kane, qui aurait été contactée par le ministre Mor Ngom, a décidé de se faire le nouveau porte-étendard de la cause “Lissa Tine.” “Alors qu’on attendait de lui qu’il nous vienne en aide, qu’il nous ouvre des portes et nous aide à organiser des plateaux télés etc., il nous a envoyé Gabrielle Kane et nous a demandé de travailler avec elle; parce qu’elle serait une spécialiste de la communication. La meilleure communicante qui les a aidé avec le dossier Adji Sarr.” Ont dénoncé des membres de l’association “Baol Debout” à la rédaction de Kéwoulo.

Informée de cette situation, la rédaction de Kéwoulo qui a apporté son soutien à la famille depuis le début de ce combat judiciaire a expliqué aux soutiens de “Baol Debout” combien la défense de cette cause par Gabrielle Kane est problématique. Conscients de cette réalité, les soutiens de la cause “Lissa Tine” ont appuyé cette réserve motivée de Kéwoulo en amenant Ibrahima Tine à refuser de participer à cette tragicomédie que voulait organiser “la féministe en herbe” avec le nom de sa fille. “C’est la raison pour laquelle ni moi ni le père de Lissa Tine ne s’est déplacé pour lui servir de jouet. Notre cause est noble et nous ne laisserons personne se servir du nom de Lissa Tine pour se refaire une image. Nous ne l’accepterons pas.” A fait savoir Modou Diouf, le président de “Baol Debout”. Dans les heures qui vont suivre, la famille de la disparue comme ses soutiens vont faire une sortie publique pour évoquer le dossier Lissa Tine. Et tous sont unanimes sur le fait que le nom de Lissa Tine ne doit pas servir de strapontin à des activistes en manque de crédibilité.