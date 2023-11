Cour suprême : Nouveau rebondissement dans l’affaire Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang

La date prévue pour le procès à la Cour suprême, opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang et initialement fixée au 23 novembre prochain, ne se tiendra pas comme prévu. La Cour suprême a décidé que le procès n’aurait pas lieu, justifiant cette décision par le fait que le dossier n’a pas été inscrit au rôle, selon les informations de Source A.

Il est important de rappeler que cette affaire découle de la condamnation d’Ousmane Sonko le lundi 8 mai en appel, à une peine de six mois de prison avec sursis, pour diffamation et injure publique dans le litige qui l’oppose au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. La Cour d’appel avait également confirmé le montant des dommages et intérêts fixé en première instance, établissant ainsi une somme de 200 millions de francs CFA.

Malgré la confirmation de la sentence en appel, la tenue du procès à la Cour suprême a été suspendue en raison de l’omission du dossier dans le rôle, soulevant des questions sur les circonstances entourant cette exclusion et les implications éventuelles pour la suite de cette affaire judiciaire.