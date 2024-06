EURO 2024 : UN FRANÇAIS DÉSIGNÉ POUR ARBITRER LE MATCH D’OUVERTURE ENTRE L’ALLEMAGNE ET L’ECOSSE

Clément Turpin a été désigné pour diriger le match d’ouverture de l’Euro 2024, ce vendredi, entre l’Allemagne et l’Ecosse à l’Allianz Arena de Munich.

La présence française sera marquée lors du match d’ouverture de l’Euro 2024. Clément Turpin, l’un des deux arbitres français sélectionnés avec François Letexier, a été choisi pour officier la rencontre inaugurale de vendredi entre l’Allemagne et l’Écosse à l’Allianz Arena de Munich. À 42 ans, ce Rhodanien expérimenté, qui a déjà arbitré lors de l’Euro 2016 en France et de l’édition précédente, sera assisté par cinq autres officiels français.

Nicolas Danos et Benjamin Pages officieront en tant que juges de touche, tandis que François Letexier endossera le rôle de quatrième arbitre. Jérôme Brisard et Willy Delajod, quant à eux, seront responsables de la VAR, accompagnés de l’Italien Massimiliano Irrati.

Consacré meilleur arbitre de Ligue 1 cette saison, Clément Turpin a également officié à Munich lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid (2-2). Durant les récentes compétitions majeures, il a arbitré deux matchs de phase de groupe lors de la Coupe du monde 2018 et de l’Euro 2021, puis trois matchs lors du Mondial 2022 au Qatar, y compris le huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud.