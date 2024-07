Euro 2024 : Des chocs Espagne – Allemagne et Portugal – France

L’Espagne et l’Allemagne ouvrent vendredi (16h00 Gmt) à Stuttgart les quarts de finale de l’Euro 2024 de football. Ensuite, le Portugal affrontera la France (19h00 Gmt) à Hambourg pour le second billet de la première demi-finale.

Espagne-Allemagne promet une confrontation intense. La Roja a dominé la phase de groupes en battant la Croatie (3-0), l’Italie (1-0) et l’Albanie (1-0), totalisant le maximum de points. En huitièmes de finale, ils ont facilement éliminé la Géorgie (4-1).

Avec des jeunes talents comme Lamine Yamal et Nico Williams, l’équipe de Luis de la Fuente est en grande forme. L’Allemagne espère, en tant que pays hôte, les surprendre. En huitièmes, l’équipe de Julian Nagelsmann a dû batailler pour éliminer le Danemark (2-0).

Le duel entre le Portugal et la France rappelle la finale de l’Euro 2016, où les Bleus avaient cédé le titre après prolongations (1-0). En huitièmes de finale, l’équipe de Roberto Martinez a eu du mal face à une Slovénie tenace. Cristiano Ronaldo a manqué un penalty en prolongations, mais les Portugais se sont imposés aux tirs au but (0-0, 3-0 aux tirs au but).

Pour les fans belges, voir le Portugal affronter la France ravive de mauvais souvenirs. Les hommes de Didier Deschamps ont dominé la Belgique en huitièmes grâce à un but contre son camp de Jan Vertonghen (1-0). Les Bleus, favoris du tournoi, cherchent encore leur meilleure forme. Ils ont gagné contre l’Autriche grâce à un but contre son camp (1-0) et ont fait match nul contre les Pays-Bas (0-0) et la Pologne (1-1).

Martinez espère enfin battre Deschamps, après deux défaites en Coupe du Monde 2018 et en Ligue des Nations 2021. Les vainqueurs de vendredi se retrouveront mardi en demi-finale.

Samedi, les autres quarts de finale verront l’Angleterre affronter la Suisse (16h00) et les Pays-Bas défier la Turquie (19h00).