Etat santé Sonko : Son avocat annonce une bonne nouvelle

Extrait du pamphlet de Me Ciré Clédor Ly, avocat du pool de la Défense de Ousmane Sonko, ce passage met à nu les velléités de l’Etat du Sénégal à mettre sur le bas côté de la route, le principal leader de l’opposition, dont l’état de santé s’est amélioré, en perspective de la Présidentielle de février 2024.

« …L’Etat discrédite lui-même les institutions en jetant la suspicion sur les juges dans ses écrits et refusant d’exécuter une décision de justice au su de la communauté nationale et internationale.

« L’Etat reste sourd et impitoyable, décidé à fausser le suffrage universel et la volonté populaire, en emprisonnant le personnage le plus populaire, que les sondages politiques donnent victorieux aux prochaines élections présidentielles, malgré l’inopportunité de la mesure et l’état de santé de la personne qui fut très alarmant, même s’il s’est amélioré grâce aux interventions intenses des médecins.

« Les arrestations et persécutions des cadres du Pastef se poursuivent dans le dessein toujours d’entraver la candidature de Ousmane SONKO et toute personne qui pourrait être porteuse de son projet politique panafricaniste ainsi que de son programme national… »