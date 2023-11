Émigration clandestine : La police de Mbour brise le rêve de 44 Gambiens

Le Sénégal est-il devenu le point de départ de candidats à l’émigration clandestine de certains pays limitrophes ? En tout cas, les éléments du commissariat central de Mbour ont brisé le rêve de 44 personnes de nationalité gambienne qui tentaient de rallier l’Espagne par la mer. Selon des sources de Seneweb, les hommes du commissaire Bara Niang ont arrêté les deux organisateurs de ce périple.

Le commissariat central de Mbour a mis la main sur une pirogue à destination de l’Europe. Tout est parti lorsque le limier en chef de la Petite Côte a été informé de ce projet de voyage clandestin. Le commissaire Bara Niang a aussitôt mis en branle ses éléments de la brigade pour démanteler trafic de migrants. Et dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre vers 1 h, 44 candidats à l’émigration clandestine, dont 3 femmes, ont été interpellés. Ils sont tous de nationalité gambienne, selon des sources de Seneweb. Ces derniers avaient quitté leur pays d’origine pour prendre départ à la plage de Tripano de Mbour. Les limiers ont mis la main sur les deux convoyeurs sénégalais.

Il ressort de l’enquête que ces Gambiens ont versé chacun une somme comprise entre 300 000 et 400 000 F CFA. Tous ces voyageurs ont été libérés après audition, sauf les deux organisateurs du voyage, A. Ndoye et M. Ndoye, qui ont été déférés ce jeudi matin, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Ils sont poursuivis pour trafic de migrants et association de malfaiteurs.