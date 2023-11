Contrôlé positif à la testostérone, Paul Pogba est toujours dans l’attente du verdict des instances italiennes quant à sa suspension. Le milieu de terrain risque, au maximum, quatre ans de suspension.

Au mois d’août, Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone en marge d’une rencontre de Serie A. Depuis, La Pioche est suspendue à titre provisoire par la Juventus. Une contre-expertise a, depuis, confirmé la présence du produit dopant dans l’échantillon. Le champion du monde 2018 avait reçu le soutien de certains joueurs de l’équipe de France, notamment Coman : “On soutient tous Paul. C’est un ami très proche, un ami de l’équipe. Il fait partie de la famille. On n’en sait pas davantage. Il faudra surveiller, mais on connaît Paul. Si quelque chose est arrivée, c’est inconsciemment, sans le faire exprès. On est de tout cœur avec lui“, avait déclaré le joueur du Bayern Munich.

Le dénouement de ce dossier approche, si l’on en croit les informations de la presse italienne. En effet, La Gazetta dello Sport annonce que le procureur s’apprête à lancer la procédure, ce qui signifie que Paul Pogba connaîtra sa sanction dans les dix jours.

Plusieurs années de suspension pour Pogba ?

À partir de ce moment-là, le Français disposera de 20 jours pour parvenir à un accord pour négocier une peine réduite. Précision importante : le média ajoute que “l’affaire ne sera pas soumise au Tribunal Arbitral du Sport, mais restera entre les mains des instances italiennes“.

La Gazetta dello Sport affirme également que Paul Pogba ne devrait pas être condamné à la peine maximale de quatre ans, mais à “seulement” deux ans après négociations. Selon toute vraisemblance, l’ancien joueur de Manchester United pourrait donc être éloigné des terrains jusqu’à fin 2025 au mieux, voire début 2026. Un énorme coup dur qui mettrait évidemment la carrière du Français en péril. Rappelons que les joueurs suspendus pour dopage ne sont pas autorisés à s’entraîner avec le groupe…