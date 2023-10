Economie et Environnement : Réduction de consommation de carburant et de la pollution des véhicules, Cherif S. AIDARA met en place EFFITAB

Un produit visant à améliorer l’économie du carburant a été lancé ce mardi à Dakar. « EffiTab » comme l’appellent les initiateurs, le produit améliore l’économie de carburant grâce à la réduction de la consommation, l’élimination des dépôts, la réduction des valeurs d’émission, la température des gaz d’échappement et la réduction de l’usure des machines.

Sady Aïdara, l’un des initiateurs a souligné que « ce produit a été utilisé dans l’industrie aérospatiale ainsi que pour les véhicules sur les routes et les chemins de fer ». Le produit est disponible sous forme de comprimés, de poudres et de liquides/concentrés

« Aujourd’hui, il y a des millions de kilomètres de références sans remarques ni dommages. Les produits sont fabriqués et enregistrés par l’EPA aux États-Unis, ce qui signifie que tous les produits sont approuvés par notre équivalent à l’Agence suédoise de protection de l’environnement », a-t-il notamment ajouté.

Selon M. Aïdara, les produits EffiTab permettent également une réduction spectaculaire des émissions de particules de carbone tout en permettant au carburant une combustion plus complète dans la chambre de combustion. « Ils peuvent être utilisés dans des applications diesel et essence », a-t-il précisé.

A l’en croire, l’avantage de ce produit est de nettoyer les voûtes et les coffres des dépôts ainsi que des pompes à carburant et de l’injection grâce à l’interaction avec les surfaces métalliques mais aussi réduire la combustion de Co, NOx, SOx, HC et particulaires lorsque les dépôts ont été réduits ou éliminés ».

M. Aïdara a également assuré que le produit réduit à 80% la fumée et c’est approuvé dans quatre (4) continents du monde et par des scientifiques neutres.