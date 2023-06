La Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel a lourdement sanctionné l’AS Pikine, à la suite des incidents survenus lors du match contre le Jaraaf de Dakar.

En effet, le club pikinois va payer une amende d’un million de francs CFA. De plus, les protégés du coach Mayoro Guèye n’auront plus l’appui de leur public très influent. Car ils vont jouer le reste de la saison sur terrain neutre et à huis clos.