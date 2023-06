Célébration de la Tabaski : Le président Macky Sall déclare le vendredi férié

Le président de la République, Macky Sall, a déclaré le vendredi 30 juin, lendemain de la Tabaski, jour férié et chômé.

“Cette journée revêt un caractère sacré et est une occasion de solidarité, de prières et de rassemblement familial, conformément à nos traditions religieuses et sociétales. Dans le but de permettre à tous nos concitoyens de profiter pleinement de cette importante fête religieuse, Son Excellence

Monsieur Macky Sall, Président de la République, a pris la décision de déclarer le lendemain, vendredi 30 juin 2023, jour pont et férié, en vertu des dispositions de l’article 8 du décret 74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du 1er mai et celui des autres fêtes légales”, lit-on dans un communiqué.

Par ailleurs, le président de la République adresse ses chaleureux vœux à l’ensemble de la population. “En espérant que cette fête de la Tabaski soit empreinte de paix, de joie et de prospérité. Que ces moments de réjouissance renforcent nos liens fraternels et contribuent au développement harmonieux de notre pays”, prie le chef de l’Etat.