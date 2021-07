Drame de Demba Diop : 4 ans déjà , le dossier toujours en suspens

4 ans après le drame de Demba Diop qui avait emporté huit jeunes Mbourois lors de la finale de Coupe de la Ligue, les parents se souviennent et prient pour le repos des âmes des disparus. Ils disent pardonner, mais réclament encore justice.

4 ans qu’une douleur incommensurable, due aux actes de supporters qui ont fait fi de toutes les règles de fair-play, d’éthique, s’est emparée de leur cœur. Et les Sénégalais avaient compati à leur chagrin.

4 ans après, la population de Mbour s’en est remis à Dieu et a calmé son ardeur et sa colère. Une journée de prière et de recueillement se tient tous les 15 juillet depuis la survenue de ce malheureux événement.