Montée des cas de Covid : Macky appelle au respect des mesures barrières

Macky Sall exige le respect des mesures barrières. Suite à la hausse des nouvelles contaminations de coronavirus, le Président de la République “insiste auprès des populations, sur l’impératif de respecter les mesures barrières, le port systématique du masque, la limitation des rassemblements et déplacements au regard de la multiplication fulgurante, aux plans mondial, continental et national, des infections de Covid-19”. C’est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres qu’il a présidé, ce mercredi 14 juillet au Palais de la République.

Mieux, le Chef de l’État a “invité, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à intensifier la remise à niveau des Centres de traitement des épidémies (Cte), à poursuivre la dotation des structures sanitaires et des services spécialisés en intrants et équipements de première nécessité, mais également à mobiliser l’ensemble des personnels de santé afin d’asseoir la maitrise rapide de cette nouvelle poussée de la pandémie”.

Le document d’ajouter que “Macky Sall rappelle, dans le contexte des préparatifs de la Tabaski, des vacances scolaires et des déplacements qui en découlent, l’urgence d’impliquer les relais communautaires et les acteurs sociaux (notabilités religieuses et coutumières, Asc, jeunes, femmes etc.) dans la sensibilisation des populations, mais surtout d’accélérer le déploiement de la campagne de vaccination de proximité avec l’acquisition effective de nouvelles doses de vaccins par l’État”.