Dr Abdourahmane DIOUF, leader du parti politique «Awalé les Jambaars», est présentement en lice pour conquérir la présidence de la République du Sénégal. Après avoir lancé sa formation politique le 30 octobre 2021, suite à son départ du Rewmi d’Idrissa SECK, Ass comme l’appelle ses proches, se positionne comme un républicain très patriote, déterminé à réaliser ses objectifs.

Fort de ses 25 années d’expertise en Droit Commercial International et régional, ainsi qu’en développement du secteur privé, Dr Abdourahmane DIOUF est intellectuellement bien préparé. Consultant international auprès d’organisations internationales, il possède une vaste expérience professionnelle. Titulaire d’un doctorat en Droit International Économique de l’Université de Berne en Suisse, il s’est distingué dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Dr Abdourahmane DIOUF aspire à la gestion des affaires de la République et s’engage pleinement dans la concrétisation de ses objectifs. Son parcours académique et sa carrière internationale lui confèrent une stature politique solide, le plaçant comme l’un des candidats les mieux qualifiés pour l’élection présidentielle de février 2024. Ayant mené des investissements directs étrangers et des processus d’intégration commerciale en Afrique, ainsi que le développement du secteur privé, Dr Abdourahmane DIOUF possède les prérequis d’un chef d’État. Ses nombreuses activités professionnelles à travers le monde, notamment dans plus de 80 pays africains, renforcent sa connaissance des relations internationales et de la géopolitique mondiale.

En plus de son expertise, Dr Abdourahmane DIOUF se distingue par son ingéniosité et sa fertilité d’esprit, ainsi que par son réseau relationnel dense, propice à la création de partenariats solides et fructueux au Sénégal. Malgré ses atouts, il demeure humble et attaché à sa culture locale et à ses valeurs ancestrales. En tant qu’entrepreneur et chef d’entreprise, PDG de l’Agence africaine pour le Commerce et le Développement-2ACD, il a contribué à la réduction du chômage et à la promotion du capital humain sénégalais. Sa solide expertise dans divers domaines de la vie sociale, en tant que promoteur de l’Institut Africain pour le Commerce et le Développement-IACD et initiateur des Éditions Ndaxnam, renforce son profil politique.

Dr Abdourahmane DIOUF met en avant l’importance de l’afro-souverainisme, en valorisant la culture africaine, l’histoire africaine et la solidarité dans la lutte contre l’oppression et l’injustice. Il considère que l’Afrique et sa diaspora doivent être les principaux acteurs de leur propre développement et de leur propre destin, plutôt que de dépendre de forces extérieures ou de modèles imposés.

En prônant un patriotisme économique axé sur la promotion et la protection des entreprises et des industries nationales, Dr Abdourahmane Diouf insiste sur la création d’emplois pour les citoyens sénégalais, la sécurité économique et la réduction de la dépendance étrangère. Il met également en avant l’importance des solidarités sociales, de l’aide mutuelle, de la participation aux activités communautaires et de la création de réseaux de soutien pour favoriser la stabilité et la cohésion sociale.

En tant qu’écrivain, Dr Abdourahmane DIOUF a publié deux ouvrages et contribué à de nombreuses réflexions sur des sujets tels que le commerce, les investissements, le secteur privé, la communication et la gouvernance politique.

Engagé et résolu, Dr Abdourahmane DIOUF se positionne comme le candidat de la coalition Abdourahmane 2024 et refuse toute manipulation politique. Sa longueur d’avance sur ses concurrents politiques lui permet de prendre des décisions éclairées. Il a exprimé son opposition à l’appel au dialogue du Président Macky SALL,

considérant que l’application de la Constitution ne peut pas faire l’objet de marchandages politiques. Il estime que le consensus sur le mode d’élection et les opérations électorales peut être obtenu par des moyens simples, et que le parrainage doit être prévisible, simple et consensuel.

Originaire de Rufisque, issu d’une famille modeste, enseignant depuis de nombreuses années dans différentes universités et instituts à travers le monde, Dr Abdourahmane DIOUF fait partie de la première promotion de l’UGB (Université Gaston Berger), communément appelée SANAR I. Après avoir obtenu une maîtrise en Droit Public, il a poursuivi ses études à Genève, obtenant un DES en Droit International et un DEA en Sciences de la Communication et des Médias. Son parcours académique solide et son expérience internationale le préparent parfaitement à la gestion des affaires de la République.

Dr Abdourahmane DIOUF, doté des arguments, des potentialités et des compétences nécessaires pour la gestion des affaires de la République est présentement, bien parti pour la conquête des suffrages à la prochaine élection présidentielle de février 2024. Très stratège et pragmatique dans la diligence et la déclinaison de ses programmes politiques, Dr Abdourahmane DIOUF pourra être la surprise. Conscient de son potentiel, il est depuis lors à la rencontre de plusieurs entités socio-professionnelles, des leaders d’opinion, des femmes du monde rural et de la diaspora. Avec une parfaite maîtrise de la cartographie électorale, il a fini de faire le maillage du territoire national. Dans ce différents périple, Dr DIOUF crédité d’une aura certaine, s’est rendu compte de combien, il est aimé et adulé par des électeurs sénégalais.