Discours incendiaires et diffamatoires sur Internet : L’Asutic approuve l’arrestation de Bah Diakhaté et…

L’Association des utilisateurs des TIC (Asutic) est préoccupée par la montée en puissance au Sénégal du discours diffamatoire et incendiaire dont Internet et ses réseaux sociaux seraient les amplificateurs. Elle trouve “légales” les arrestations de deux personnes, à savoir « l’activiste républicain » Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao, pour outrage à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko.

Selon son président Ndiaga Guèye, « le respect du droit à la liberté d’expression ne peut être invoqué pour justifier sa jouissance par des propos diffamatoires et incendiaires qui portent atteinte à la vie privée, à la réputation et à l’honneur d’une personne. En effet, les normes internationales et la législation nationale comportent des dispositions claires qui, d’une part, garantissent la liberté d’expression, et d’autre part, la limitent ».

Il a, en effet, cité l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose ­: «­Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L’exercice des libertés prévues au présent article (…) peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui; à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique. »

Dans la même perspective, l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose : « Toute personne a droit à l’information. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. »