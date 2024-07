Fonds Covid: Mansour Faye porte plainte contre Aminata Touré

Le maire de Saint-Louis Mansour Faye a traîné Aminata Touré en justice pour diffamation dans l’affaire des fonds COVID. Ainsi, ils devront solder leurs comptes devant la barre du tribunal le 27 juillet prochain. L’information a été donnée par Mimi Touré sur sa page Facebook. Seneweb vous livre intégralement son communiqué.

“La Vendetta aussi insensée qu’infructueuse de la Famille Faye-Sall!

Je fais l’objet d’une plainte de Mansour Faye ancien ministre et actuel beau-frère de Macky Sall. Mansour Faye m’accuse de l’avoir diffamé à propos de sa gestion des 1000 milliards des fonds COVID.

Rien de moins! Il aurait dû installer dans sa plainte des centaines de Sénégalais qui ont fait publiquement le même constat. La belle-famille du Président Macky Sall n’en finit pas de me poursuivre d’une vendetta aussi insensée qu’infructueuse.

Ce fut d’abord Madame la Première dame qui pendant 10 ans a réussi à casser tous ceux qui s’opposaient à ses usurpations inacceptables de la fonction présidentielle.

Ensuite, son frère Adama Faye de Grand Yoff qui se rêvait en maire de Dakar et aujourd’hui c’est au tour du chef de clan Mansour Faye qui aurait exigé de son beau-frère Macky Sall mon renvoi de l’Assemblée Nationale suite à ma proposition de loi sur les incompatibilités familiales. Nombreux sont ceux dont les carrières professionnelles et politiques furent brisées parce que refusant le dictat moyenâgeux de la belle-famille présidentielle.

Grâce à Dieu, à la mobilisation des Sénégalais et au sacrifice de près de 60 jeunes sénégalais Macky Sall et sa belle-famille sont partis! Que Mansour Faye n’oublie surtout pas de se présenter le 27 juillet au tribunal avec la déclaration de tout son patrimoine et celui de sa famille au Sénégal et à l’ETRANGER” .