UFOA-A U20 Filles – Programme du jour : Le Sénégal défie la Guinée-Bissau, la Gambie joue sa survie

Le tournoi UFOA-A U20 Filles 2024 se poursuit avec la deuxième journée du groupe A. Après une entrée en matière réussie, le Sénégal s’apprête à disputer sa seconde rencontre ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès. Une victoire leur permettrait de valider leur ticket pour le second tour. Dans l’autre duel, la Gambie jouera sa survie.

À 16 heures, le Mali affrontera la Gambie dans un match déterminant pour les deux équipes. Le Mali, qui a débuté le tournoi avec un match nul (1-1) contre la Guinée-Bissau, cherche à obtenir sa première victoire pour se positionner favorablement dans la course à la qualification. De son côté, la Gambie, battue 2-0 par le Sénégal lors de son premier match, est sous pression et doit impérativement réagir pour éviter de compromettre ses chances dès le début. Une défaite compliquerait considérablement leur parcours vers les demi-finales.

Le Sénégal, équipe hôte, a commencé le tournoi de manière impressionnante avec une victoire 2-0 face à la Gambie. Les filles de Mbayang Thiam, actuellement en tête du classement de la poule A, viseront une deuxième victoire consécutive lorsqu’elles rencontreront la Guinée-Bissau à 19 heures. Une victoire les qualifierait directement pour le second tour. La Guinée-Bissau, après avoir tenu en échec le Mali (1-1), tentera de créer la surprise en affrontant les Sénégalaises sur leur propre terrain. Un résultat positif pour la Guinée-Bissau les placerait en bonne position pour la qualification.

Pour rappel, les deux premières équipes de chaque poule passeront au second tour et joueront les demi-finales. Ce tournoi, qualificatif pour la première édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminines des moins de 20 ans, permet aux finalistes de se disputer une place dans cette prestigieuse compétition continentale.

Classement actuel du Groupe A

1. Sénégal – 3 points (+2)

2. Mali – 1 point (0)

3. Guinée-Bissau – 1 point (0)

4. Gambie – 0 point (-2)