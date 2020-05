Didier Raoult : « Les Chinois ne mentent pas plus que les Français, tout le monde ment »

Chantre de la chloroquine dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Didier Raoult s’est fait un nom dans le paysage médiatique et sanitaire français, voire

Chantre de la chloroquine dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Didier Raoult s’est fait un nom dans le paysage médiatique et sanitaire français, voire mondial. A l’heure où la Chine se remet petit à petit du coronavirus et fait son bilan, il lui a été demandé, lors d’un entretien avec Bfm, si les Chinois n’avaient pas minimisé les chiffres de la pandémie sur son territoire, en livrant de fausses informations (moins de 5000 morts). Mais réponse est sans appel.

« Moi je ne crois pas qu’ils (les Chinois) mentent plus que les Français, tout le monde ment, plus ou moins sur les choses dont vous avez la responsabilité, ça vous arrive de mentir, ça fait partie de la nature humaine. Donc je ne sais pas si les politiques chinois mentent plus que les autres. Je n’ai pas de raison de le croire », déclare l’infectiologue.