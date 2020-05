Le DG d’une célèbre société arrêté pour trafic de…

Selon Libération, qui donne l’information dans sa livraison de ce vendredi, le Directeur général d’une société très connue a été arrêté par la Section de Recherches pour trafic de fausses autorisations de circuler entre régions. D’ailleurs, le Parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour le mis en cause.

D’après le journal, le mis en cause est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et violation de l’état d’urgence. Plusieurs arrestations sont en vue. Une perquisition à son domicile a permis de saisir plusieurs autorisations de circuler et des cartes nationales d’identité de ses clients.