Coronavirus : la pandémie fait plus de 300 000 morts dans le monde

La pandémie de coronavirus a fait plus de 300 000 morts dans le monde, dont plus de 80 % en Europe et aux États-Unis, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi 15 mai.

Au total, 300 140 décès ont été recensés dans le monde (pour 4 403 714 cas), dont 162 654 en Europe (1 825 812 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (85 194), devant le Royaume-Uni (33 614), l’Italie (31 368), la France (27 425) et l’Espagne (27 321).

L’Afrique est jusqu’à présent relativement épargnée par la pandémie, qui y a officiellement fait moins de 2 500 morts. Mais les indices indiquant que ce bilan est fortement sous-estimé se multiplient.

Le premier décès lié au Covid-19 a été rapporté le 10 janvier dans le centre de la Chine, à Wuhan, la ville où est apparu le nouveau coronavirus en décembre 2019.

Vaccin ou pas, « ce virus pourrait devenir endémique » et « ne jamais disparaître », a prévenu l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).