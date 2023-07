Deux Lions manquent à l’appel en Écosse et à Chypre

Ils étaient jadis des cadres de la Tanière. Sur un côté, le côté gauche Pape Ndiaye Souaré, 33. D’autre part, l’arrière droit Moussa Wagué, 24. Le premier fait partie de la génération olympique. (Sadio Mané, Gana Guèye, Sheikh Kouyaté…) qui, avec son entraineur, Aliou Cissé, a brillé aux Jeux Olympiques de Londres (2012), avant de reprendre le pouvoir de sélection A dès 2015. Le second est à l’origine du deuxième but du Sénégal face au Japon (2-2) au Championnat du Monde 2018.

Wagué, il n’a pas reçu d’invitation depuis des lustres. Il est bloqué lors de 21 sélections (1 but). Promu à un avenir prometteur, en particulier après sa signature au FC Barcelona, Le défenseur international n’a jamais été un succès en Catalogne. En proie à des blessures et à des choix de carrière improbables.

L’observateur a découvert ses deux Lions qui essaient de garder la tête hors de l’eau. Pape Ndiaye Souaré a signé un contrat de six mois au Motherwell FC (D1 écossaise).Il a été recruté à l’issue de quelques jours de procès. Le joueur de 33 ans possède l’occasion de prolonger le plaisir en tant que joueur professionnel, à quelques pas de la retraite et après ses expériences (post-palais judiciaire) manquées à Troyes (L2 français) et dans la 3ème division anglaise (Charlton et Morecambe).

Moussa Wagué est à Arnorthosis Famagouste, à Chypre. Il était libéré de tout contrat suite à la résiliation de son bail avec le club croate HNK Gorica en juillet 2022. C’est un grand plaisir pour moi d’être ici et de faire partie de cette équipe. Je suis ravi d’être là pour aider l’équipe à atteindre le sommet”, a-t-il déclaré dans une déclaration reprise par L’Observateur.